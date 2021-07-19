Опубликованы дата анонса и снимки новейшего смартфона с «камерой-невидимкой»

Отметим, что прежние утечки заявляли, что устройство получит квадрокамеру с основным 64 Мп модулем. При этом фронтальная камера должна получить разрешение в 16 Мп.

Также смартфону приписывают чип Snapdragon 870 от Qualcomm, аккумулятор на 4100 мАч и версии 6/128, 8/256 и 12/512 ГБ.