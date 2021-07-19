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Опубликованы дата анонса и снимки новейшего смартфона с «камерой-невидимкой»Ждать осталось уж совсем недолго
Спустя месяцы слухов и домыслов, компания ZTE всё же подтвердила разработку нового смартфон с подэкранной камерой. Речь идёт о ZTE Axon 30 5G.
Компания не только назвала дату анонса — 27 июля 2021 года — но и опубликовала свежее изображение смартфона, пишет Gizmochina. Судя по нему, девайс получит практически одинаковые рамки по периметру, а также интересный модуль основной камеры.
Отметим, что прежние утечки заявляли, что устройство получит квадрокамеру с основным 64 Мп модулем. При этом фронтальная камера должна получить разрешение в 16 Мп.
Также смартфону приписывают чип Snapdragon 870 от Qualcomm, аккумулятор на 4100 мАч и версии 6/128, 8/256 и 12/512 ГБ.