Опубликованы детальные фото Redmi K60 и его комплектации

В Сети появилась серия фото, на которых можно увидеть полную комплектацию новинки, а также его фото со всех сторон. К слову, в коробке с Redmi K60 Pro можно найти прозрачный силиконовый чехол, булавку для открытия лотка SIM-карты, кабель и зарядное устройство мощностью 120 Вт:

Напомним, что в основу смартфона лёг чип Snapdragon 8 Gen 2. Также устройство получило высококачественный AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления до 120 Гц.