Опубликованы детальные фото Redmi K60 и его комплектации

Опубликованы детальные фото Redmi K60 и его комплектацииСпустя менее суток после анонса
Redmi K60 Pro — смартфон с богатой комплектацией, что характерно для устройств из Поднебесной. И именно то, что потенциальный покупатель получит при приобретении аппарата, показали энтузиасты.
Фото: MyDrivers
В Сети появилась серия фото, на которых можно увидеть полную комплектацию новинки, а также его фото со всех сторон. К слову, в коробке с Redmi K60 Pro можно найти прозрачный силиконовый чехол, булавку для открытия лотка SIM-карты, кабель и зарядное устройство мощностью 120 Вт:
Напомним, что в основу смартфона лёг чип Snapdragon 8 Gen 2. Также устройство получило высококачественный AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления до 120 Гц.
Redmi K60 Pro также оснащён оперативной памятью нового поколения LPDDR5X емкостью до 16 ГБ и пропускной способностью 8533 Мбит/с, что на 33% выше, чем у LPDDR5. Также девайс может похвастаться высокоскоростной флеш-памятью UFS 4.0 со скоростью чтения до 3,4 Гбит/с и записью до 3,0 Гбит/с.
Главный модуль основной камеры имеет разрешение 50 Мп.