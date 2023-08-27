Опубликованы фото iPhone 15 Pro во всех расцветках

На этот раз Apple решила пересмотреть цветовую гамму своего нового флагмана — iPhone 15 Pro. Изменения коснулись не только материалов корпуса, который теперь будет выполнен из титана, но и цветовых решений.

Согласно источникам, купертиновцы экспериментировали с новым «багровым» цветом, но в итоге решила пойти другим путём.

Вместо добавления одного нового цвета, компания полностью пересмотрела цветовую палитру Pro-моделей. Ожидается, что будет представлен новый серый цвет, который будет близок к оригинальному титановому.