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19:25, 27 августа 2023
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Опубликованы фото iPhone 15 Pro во всех расцветках

Компания полностью пересмотрела цветовую палитру

С каждым новым релизом iPhone, цветовая палитра устройств становится всё более разнообразной.

На этот раз Apple решила пересмотреть цветовую гамму своего нового флагмана — iPhone 15 Pro. Изменения коснулись не только материалов корпуса, который теперь будет выполнен из титана, но и цветовых решений.

Согласно источникам, купертиновцы экспериментировали с новым «багровым» цветом, но в итоге решила пойти другим путём.

Вместо добавления одного нового цвета, компания полностью пересмотрела цветовую палитру Pro-моделей. Ожидается, что будет представлен новый серый цвет, который будет близок к оригинальному титановому.

Опубликованы фото iPhone 15 Pro во всех расцветках

© 9to5Mac

Также в ассортименте появится тёмно-синий цвет, аналогичный Pacific Blue у iPhone 12 Pro.

Интересно, что золотого iPhone, по всей видимости, не будет. Это связано с тем, что окрашивание титана в золотой цвет является сложным процессом, и результат может оказаться неудачным.

Напомним, что внутри новинки будет установлен более эффективный чип A17, а также впервые будет использован USB-C вместо Lightning. Официальный анонс ожидается в третьей неделе сентября.

Источник:9to5Mac
Теги:
#iPhone 15
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#Apple
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