Опубликованы фото iPhone 15 Pro во всех расцветках

Опубликованы фото iPhone 15 Pro во всех расцветкахКомпания полностью пересмотрела цветовую палитру
С каждым новым релизом iPhone, цветовая палитра устройств становится всё более разнообразной.
На этот раз Apple решила пересмотреть цветовую гамму своего нового флагмана — iPhone 15 Pro. Изменения коснулись не только материалов корпуса, который теперь будет выполнен из титана, но и цветовых решений.
Согласно источникам, купертиновцы экспериментировали с новым «багровым» цветом, но в итоге решила пойти другим путём.
Вместо добавления одного нового цвета, компания полностью пересмотрела цветовую палитру Pro-моделей. Ожидается, что будет представлен новый серый цвет, который будет близок к оригинальному титановому.
Также в ассортименте появится тёмно-синий цвет, аналогичный Pacific Blue у iPhone 12 Pro.
Интересно, что золотого iPhone, по всей видимости, не будет. Это связано с тем, что окрашивание титана в золотой цвет является сложным процессом, и результат может оказаться неудачным.
Напомним, что внутри новинки будет установлен более эффективный чип A17, а также впервые будет использован USB-C вместо Lightning. Официальный анонс ожидается в третьей неделе сентября.