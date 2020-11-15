Опубликованы фото неанонсированного Xiaomi Redmi Note 10

Сообщается, что грядущая новинка будет продаваться в зеленом, черном, синем, пурпурном, красном, белом и оранжевом цвете. Смартфон, согласно информации источников, оснастят 6,53-дюймовым экраном Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 и вырезом под 8 Мп селфи-камеру. Что касается основной камеры, ее основной датчик будет иметь 48 Мп.

Работать Redmi Note 10 будет на базе 8-ядерного процессора с тактовой частотой 2,0 ГГц. Предполагается, что речь идет о MediaTek Helio G85. Оперативная память новинки рассчитана на 4, 6, или 8 ГБ, а внутренняя на 64, 128 и 256 ГБ. Смартфон могут оснастить аккумулятором на 5900–6000 мАч.