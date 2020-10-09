Опубликованы фото нового смартфона Realme с задней панелью из кожи

Согласно имеющимся данным, работать устройство будет на базе процессора MediaTek Dimensity 800U, иметь емкий аккумулятор на 5,000 мАч и сверхбыструю зарядку на 65 Вт. При этом ожидается, что представлено будет сразу две версии смартфона: Realme Q2 и Q2 Pro. Первый получит IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а второй — OLED-панель, но уже со стандартными 60 Гц. Анонс линейки ожидается в один день с iPhone 12, 13 октября 2020 года.