Опубликованы фото нового смартфона Realme с задней панелью из кожи
Директор по маркетингу компании Сюй Ци Часэ решил подогреть интерес к грядущей новинке компании — Realme Q2 — продемонстрировав внешний вид устройства, сообщает GSMArena. На задней крышке устройства красуется надпись “Воля к преодолению” (Dear to leap), что в очередной раз демонстрирует любовь китайских брендов к высокопарным высказываниям как в официальных слоганах, так (теперь) и в дизайне гаджетов.
Согласно имеющимся данным, работать устройство будет на базе процессора MediaTek Dimensity 800U, иметь емкий аккумулятор на 5,000 мАч и сверхбыструю зарядку на 65 Вт. При этом ожидается, что представлено будет сразу две версии смартфона: Realme Q2 и Q2 Pro. Первый получит IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а второй — OLED-панель, но уже со стандартными 60 Гц. Анонс линейки ожидается в один день с iPhone 12, 13 октября 2020 года.