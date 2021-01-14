Телефоны
Сегодня 13:28
Опубликованы фото прототипа iPhone 12 Pro без iOS
Удивительно, что предрелизный вариант так скоро оказался на руках у энтузиаста
Есть определённый тип людей, которые любят коллекционировать так и не выпущенные варианты популярных устройств. Одним из них является разработчик Джулио Зомпетти, который выложил фотографии прототипа iPhone 12 Pro, лишённого iOS.
Вместо всем привычной мобильной операционной системы, на смартфоне установлена SwitchBoard, пишет автор поста. Это тоже система, разработанная внутри Apple, но используемая компанией не в коммерческих устройствах, а в их прототипах. С её помощью инженеры техногиганта тестируют различные компоненты новых девайсов.
Напомним, что iPhone 12 Pro вышел в конце 2020 года. И экземпляр, представленный Зомпетти в Twitter, внешне не отличается от финального варианта смартфона. Из этого можно сделать вывод, что либо у Apple было не так много прототипов нового iPhone, либо в руках у разработчика находится один из самых последних вариантов устройства.