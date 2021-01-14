Опубликованы фото прототипа iPhone 12 Pro без iOS

Напомним, что iPhone 12 Pro вышел в конце 2020 года. И экземпляр, представленный Зомпетти в Twitter, внешне не отличается от финального варианта смартфона. Из этого можно сделать вывод, что либо у Apple было не так много прототипов нового iPhone, либо в руках у разработчика находится один из самых последних вариантов устройства.