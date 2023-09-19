Опубликованы фото, сделанные на 200-мегапиксельную камеру долгожданного Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

И в этом контексте Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ выделяется особенно. Компания Redmi, в сотрудничестве с MediaTek и Samsung ISOCELL, представила примеры фотографий, сделанных на их грядущей новинке.

Интересно, что из пяти опубликованных снимков только один был сделан в условиях недостаточного освещения, а именно на закате.

Камера новинки оснащена тройным сенсором: 200-мегапиксельным Samsung ISOCELL HP3 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельным со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным для макросъемки.