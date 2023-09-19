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09:12, 19 сентября 2023
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Опубликованы фото, сделанные на 200-мегапиксельную камеру долгожданного Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Выглядит впечатляюще

Современные смартфоны уже давно перестали быть просто средствами связи, превратившись в мощные фотоаппараты.

И в этом контексте Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ выделяется особенно. Компания Redmi, в сотрудничестве с MediaTek и Samsung ISOCELL, представила примеры фотографий, сделанных на их грядущей новинке.

Интересно, что из пяти опубликованных снимков только один был сделан в условиях недостаточного освещения, а именно на закате.

Камера новинки оснащена тройным сенсором: 200-мегапиксельным Samsung ISOCELL HP3 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельным со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным для макросъемки.

Опубликованы фото, сделанные на 200-мегапиксельную камеру долгожданного Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
© Weibo

Такой набор позволяет говорить о высокой гибкости камеры и её способности справляться с различными сценариями съёмки.

Опубликованы фото, сделанные на 200-мегапиксельную камеру долгожданного Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
© Weibo

Кроме фотографических возможностей, смартфон также обещает порадовать своими другими характеристиками. Он оснащён изогнутым OLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1,5К.

Опубликованы фото, сделанные на 200-мегапиксельную камеру долгожданного Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
© Weibo

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7200, а ёмкость аккумулятора составляет 4880 мАч (есть поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт).

Напомним, что официальная премьера линейки Redmi Note 13 запланирована на 21 августа.

Источник:Weibo
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