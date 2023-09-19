Опубликованы фото, сделанные на 200-мегапиксельную камеру долгожданного Xiaomi Redmi Note 13 Pro+Выглядит впечатляюще
Современные смартфоны уже давно перестали быть просто средствами связи, превратившись в мощные фотоаппараты.
И в этом контексте Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ выделяется особенно. Компания Redmi, в сотрудничестве с MediaTek и Samsung ISOCELL, представила примеры фотографий, сделанных на их грядущей новинке.
Интересно, что из пяти опубликованных снимков только один был сделан в условиях недостаточного освещения, а именно на закате.
Камера новинки оснащена тройным сенсором: 200-мегапиксельным Samsung ISOCELL HP3 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельным со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным для макросъемки.
Такой набор позволяет говорить о высокой гибкости камеры и её способности справляться с различными сценариями съёмки.
Кроме фотографических возможностей, смартфон также обещает порадовать своими другими характеристиками. Он оснащён изогнутым OLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1,5К.
За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7200, а ёмкость аккумулятора составляет 4880 мАч (есть поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт).
Напомним, что официальная премьера линейки Redmi Note 13 запланирована на 21 августа.