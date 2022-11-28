Опубликованы фото, сделанные на Honor 80 с уникальной 160 Мп камерой

Отличительной особенностью модели стала 160 Мп камера — такой нет пока что ни у одного другого смартфона на рынке.

Неудивительно, что как только устройство попало на руки энтузиастов и журналистов, они тут же начали делать фото на основную камеру девайса. И вот что у них получилось на основной 160 Мп модуль: