Опубликованы фото, сделанные на Honor 80 с уникальной 160 Мп камерой

Опубликованы фото, сделанные на Honor 80 с уникальной 160 Мп камеройИ ей есть чем удивлять
Не так давно Honor анонсировала свежую линейку смартфонов — Honor 80. В неё вошли сразу несколько моделей, в том числе и топовая Honor 80 Pro.
Фото: Honor
Отличительной особенностью модели стала 160 Мп камера — такой нет пока что ни у одного другого смартфона на рынке.
Неудивительно, что как только устройство попало на руки энтузиастов и журналистов, они тут же начали делать фото на основную камеру девайса. И вот что у них получилось на основной 160 Мп модуль:
Следующие же снимки были сделаны на 50 Мп камеру, а также сверхширокоугольный сенсор смартфона. Что интересно, последний также используется для макросъёмки.
Специалисты отметили, что 160 Мп сенсор Honor 80 Pro сумел вывести детализацию фото на «беспрецедентный уровень». Также они заключили, что с помощью смартфона можно делать великолепные снимки, вне зависимости от того, какой именно это модуль камеры.