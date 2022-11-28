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08:41, 28 ноября 2022
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Опубликованы фото, сделанные на Honor 80 с уникальной 160 Мп камерой

И ей есть чем удивлять

Не так давно Honor анонсировала свежую линейку смартфонов — Honor 80. В неё вошли сразу несколько моделей, в том числе и топовая Honor 80 Pro.

Опубликованы фото, сделанные на Honor 80 с уникальной 160 Мп камерой

Фото: Honor

Отличительной особенностью модели стала 160 Мп камера — такой нет пока что ни у одного другого смартфона на рынке.

Неудивительно, что как только устройство попало на руки энтузиастов и журналистов, они тут же начали делать фото на основную камеру девайса. И вот что у них получилось на основной 160 Мп модуль:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Следующие же снимки были сделаны на 50 Мп камеру, а также сверхширокоугольный сенсор смартфона. Что интересно, последний также используется для макросъёмки.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Специалисты отметили, что 160 Мп сенсор Honor 80 Pro сумел вывести детализацию фото на «беспрецедентный уровень». Также они заключили, что с помощью смартфона можно делать великолепные снимки, вне зависимости от того, какой именно это модуль камеры.

Источник фото:MyDrivers
Источник:MyDrivers
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#Honor
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#камерафон
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