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Сегодня 13:20
Опубликованы фотографии новых "неубиваемых" комплектных кабелей iPhone 12
С таким проводом не так уж и обидно лишаться отдельного блока для зарядки
В сети были опубликованы долгожданные фотографии новых "неубиваемых" комплектных кабелей iPhone 12. Согласно последним данным, в коробке с новыми смартфонами будут ложить лишь их, без зарядного блока.
Новый кабель получит разъемы Lightning и USB-C, в то время как прошлые вариации имели вместо USB-C более традиционный USB-A разъем, пишет издание MacRumors. При этом важно отметить, что благодаря плетению, новый комплектный кабель iPhone может оказаться практически неубиваемым — по крайней мере, о чем-то похожем заявляют владельцы схожего кабеля от Mac Pro.
Напомним, что более ранние слухи утверждали, что вместе с iPhone 12 в коробку будут ложить лишь данный кабель, в то время как зарядный блок придется докупать отдельно. Подобный ход вполне ожидаем от Apple, учитывая, что в последнее время компания всячески старается снизить свой углеродный след в природе, то есть количество отходов, отравляющих окружающую среду по ее вине.