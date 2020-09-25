Опубликованы фотографии новых "неубиваемых" комплектных кабелей iPhone 12

Напомним, что более ранние слухи утверждали, что вместе с iPhone 12 в коробку будут ложить лишь данный кабель, в то время как зарядный блок придется докупать отдельно. Подобный ход вполне ожидаем от Apple, учитывая, что в последнее время компания всячески старается снизить свой углеродный след в природе, то есть количество отходов, отравляющих окружающую среду по ее вине.