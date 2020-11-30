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Опубликованы фотографии, сделанные на недорогой Redmi Note 9 Pro 5G со 108 Мп камерой
По всей видимости, устройство станет лидером среди камерофонов своего сегмента
Совсем недавно Xiaomi представила свой новый недорогой смартфон Redmi Note 9 Pro 5G, основными особенностями которого стали невысокая цена и 108 Мп. И вот, наконец-то, в сети были опубликованы фотографии, сделанные на этот аппарат.
Судя по изображениям, опубликованным китайским интернет-инсайдером Digital Chat Station, новинка способна делать удивительно качественные фото. При этом большинство из представленных снимков сделаны в идеальных условиях, так что по ним все же сложно судить, как смартфон будет чувствовать себя при недостаточном освещении. Отметим, что в качестве сенсора камеры в устройстве выступает разработка от Samsung под названием Samsung HM2.
Redmi Note 9 Pro 5G должен поступить в продажу на родине уже на следующей неделе. Смартфон основан на базе процессора Snapdragon 750G, имеет боковой сканер отпечатка пальцев, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти постоянной. Цена смартфона начинается от 243 долларов или 18,5 тыс рублей.