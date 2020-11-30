Опубликованы фотографии, сделанные на недорогой Redmi Note 9 Pro 5G со 108 Мп камерой

Судя по изображениям, опубликованным китайским интернет-инсайдером Digital Chat Station, новинка способна делать удивительно качественные фото. При этом большинство из представленных снимков сделаны в идеальных условиях, так что по ним все же сложно судить, как смартфон будет чувствовать себя при недостаточном освещении. Отметим, что в качестве сенсора камеры в устройстве выступает разработка от Samsung под названием Samsung HM2.