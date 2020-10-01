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Опубликованы фотографии, снятые на новый фотофлагман Google Pixel 5
Довольно впечатляющие снимки
Вчера американская компания Google провела долгожданную презентацию, на которой представила флагманский смартфон Pixel 5. А уже сейчас производитель фотографиями, снятыми на новинку.
Отметим, что основной датчик камеры Pixel 5 рассчитан на 12,2 Мп, тогда как сверхширокоугольный на 16 Мп. Также устройство оснастили селфи-камерой на 8 Мп. Флагман имеет функцию двухфазного автофокуса Dual-Pixe, а также одновременно оптическую и электронную стабилизацию. Google предусмотрела и наличие технологии HDR, чтобы устройство могло точнее экспонировать снимки.
Смартфон получил режим Night Sight, чтобы пользователь получал хорошие снимки даже в условиях плохой освещенности. Причем, для того, чтобы ею воспользоваться даже не нужно переключать режим - она встроена в обычный режим съемки.