Опубликованы фотографии, снятые на новый фотофлагман Google Pixel 5

Отметим, что основной датчик камеры Pixel 5 рассчитан на 12,2 Мп, тогда как сверхширокоугольный на 16 Мп. Также устройство оснастили селфи-камерой на 8 Мп. Флагман имеет функцию двухфазного автофокуса Dual-Pixe, а также одновременно оптическую и электронную стабилизацию. Google предусмотрела и наличие технологии HDR, чтобы устройство могло точнее экспонировать снимки.