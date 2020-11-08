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Опубликованы фотографии специальной версии смартфона OnePlus 8T в стиле Cyberpunk 2077
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition
В честь долгожданной игры Cyberpunk 2077 китайская компания OnePlus выпустит специальную версию смартфона OnePlus 8T в стиле тайтла. Уже сейчас в сеть опубликовали фотографии внешности новинки.
Стоит отметить, что компания проработала лишь внешность и программное обеспечение смартфона, тогда как технические особенности соответствуют OnePlus 8T. Блок камеры, расположившийся в верхней части задней панели OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, выглядит словно окно. Компания оснастила его надписями «NETRUNNER EDITION», «2077» и «NEURAL CONNECTION STATUS: ACTIVE». Помимо прочего можно увидеть и штрих-код из самого тайтла.
Нижняя часть содержит в себе логотип Cyberpunk 2077 желтого цвета.
Смартфон поставляется с операционной системой OxygenOS 11 на базе Android 11, но с установленной специальной темой в честь игры.