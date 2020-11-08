Опубликованы фотографии специальной версии смартфона OnePlus 8T в стиле Cyberpunk 2077

Стоит отметить, что компания проработала лишь внешность и программное обеспечение смартфона, тогда как технические особенности соответствуют OnePlus 8T. Блок камеры, расположившийся в верхней части задней панели OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, выглядит словно окно. Компания оснастила его надписями «NETRUNNER EDITION», «2077» и «NEURAL CONNECTION STATUS: ACTIVE». Помимо прочего можно увидеть и штрих-код из самого тайтла.