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Опубликованы фотографии уникального Redmi K30 Pro в прозрачном корпусе
Приобрести его, увы, не получится
Представителем китайского гиганта Xiaomi были опубликованы фотографии уникального Redmi K30 Pro в прозрачном корпусе. Отмечается, что данный дизайн был разработан специально для того, чтобы показать пользователям, как именно выглядит устройство внутри.
Так, на опубликованных изображениях смартфона с прозрачным корпусом можно хорошо рассмотреть его аккумулятор. Сообщается, что для того, чтобы расположить все детали устройство в компактном корпусе разработчики воспользовались конструкцией “сэндвич”. Стоит отметить, что приобрести смартфон в данном дизайне не выйдет, поскольку он был разработан в единственном экземпляре с целью демонстрации внутренностей.
Напомним, что Redmi K30 Pro сердцем смартфона послужил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865. Смартфон оснастили Samsung AMOLED E3 экраном, который занимает порядка 92,7 % площади передней панели.