Опубликованы фотографии уникального Redmi K30 Pro в прозрачном корпусе

Так, на опубликованных изображениях смартфона с прозрачным корпусом можно хорошо рассмотреть его аккумулятор. Сообщается, что для того, чтобы расположить все детали устройство в компактном корпусе разработчики воспользовались конструкцией “сэндвич”. Стоит отметить, что приобрести смартфон в данном дизайне не выйдет, поскольку он был разработан в единственном экземпляре с целью демонстрации внутренностей.