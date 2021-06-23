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Опубликованы изображения интерфейса неаносированной оболочки Xiaomi MIUI 13

Наконец-то что конкретное!
Xiaomi только-только начала «выкатывать» обновление до MIUI 12.5 до большинства пользователей. А уже совсем скоро, судя по последним утечкам, может состояться анонс следующей версии оболочки — MIUI 13.
Опубликованы изображения интерфейса неаносированной оболочки Xiaomi MIUI 13

И, если верить китайскому интернет-инсайдеру Digital Chat Station, прямо сейчас перед нами находятся одни из первых скриншотов будущей системы. На них можно увидеть лишь значки и некие элементы интерфейса.

Как пишет ITHome, MIUI 13 может привнести немало визуальных новшеств, что сделает релиз очень интересным для фанатов Xiaomi.

Опубликованы изображения интерфейса неаносированной оболочки Xiaomi MIUI 13

Напомним, что Digital Chat Station неоднократно публиковал в сети утечки, которые в конечном итоге подтверждались анонсами и заявлениями самих компаний. Например, он был первым. Кто раскрыл в сети достоверные характеристики и дату выхода Redmi K30. Та же судьба ждала и флагманский Xiaomi Mi 10.