Опубликованы изображения интерфейса неаносированной оболочки Xiaomi MIUI 13

И, если верить китайскому интернет-инсайдеру Digital Chat Station, прямо сейчас перед нами находятся одни из первых скриншотов будущей системы. На них можно увидеть лишь значки и некие элементы интерфейса.

Как пишет ITHome, MIUI 13 может привнести немало визуальных новшеств, что сделает релиз очень интересным для фанатов Xiaomi.