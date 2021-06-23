Опубликованы изображения интерфейса неаносированной оболочки Xiaomi MIUI 13

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Опубликованы изображения интерфейса неаносированной оболочки Xiaomi MIUI 13Наконец-то что конкретное!
Xiaomi только-только начала «выкатывать» обновление до MIUI 12.5 до большинства пользователей. А уже совсем скоро, судя по последним утечкам, может состояться анонс следующей версии оболочки — MIUI 13.
И, если верить китайскому интернет-инсайдеру Digital Chat Station, прямо сейчас перед нами находятся одни из первых скриншотов будущей системы. На них можно увидеть лишь значки и некие элементы интерфейса.
Как пишет ITHome, MIUI 13 может привнести немало визуальных новшеств, что сделает релиз очень интересным для фанатов Xiaomi.
Напомним, что Digital Chat Station неоднократно публиковал в сети утечки, которые в конечном итоге подтверждались анонсами и заявлениями самих компаний. Например, он был первым. Кто раскрыл в сети достоверные характеристики и дату выхода Redmi K30. Та же судьба ждала и флагманский Xiaomi Mi 10.