Опубликованы изображения неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra с необычной внешностью

Изображениями поделился проверенный инсайдер OnLeaks. Помимо прочего информатор рассказал о некоторых технических особенностях грядущего устройства. Так, по словам источника, Samsung Galaxy S21 Ultra оснастят 6,7-6,9-дюймовым экраном с вырезом под фронтальную камеру. Размеры смартфона могут составить 165,1 x 75,6 x 8,9 мм.

На задней панели могут разместить габаритный прямоугольный блок камеры с четырьмя модулями и светодиодной вспышкой. Причем его ширина может соответствовать половине задней крышки.