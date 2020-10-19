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Опубликованы изображения неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra с необычной внешностью
С большим блоком камеры
Нескольким ранее мы публиковали изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy S21. Сейчас же в сети появились рендеры еще одного неанонсированного флагмана линейки с необычной внешностью - Samsung Galaxy S21 Ultra.
Изображениями поделился проверенный инсайдер OnLeaks. Помимо прочего информатор рассказал о некоторых технических особенностях грядущего устройства. Так, по словам источника, Samsung Galaxy S21 Ultra оснастят 6,7-6,9-дюймовым экраном с вырезом под фронтальную камеру. Размеры смартфона могут составить 165,1 x 75,6 x 8,9 мм.
На задней панели могут разместить габаритный прямоугольный блок камеры с четырьмя модулями и светодиодной вспышкой. Причем его ширина может соответствовать половине задней крышки.
Также смартфону приписывают поддержку электронного пера S Pen. Анонсировать новую линейку южнокорейский гигант Samsung может в следующем году.