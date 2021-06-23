Опубликованы качественные фото и видео новенького iPhone 13

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Сегодня в 15:19
Опубликованы качественные фото и видео новенького iPhone 13На уровне самой Apple
Популярный интернет-дизайнер Concept Creator вновь объединился с ребятами из LetsGoDigital. Вместе они выпустили качественные фото и видео грядущего iPhone 13.
Выглядит работа очень качественно — напоминает официальные ролики самой Apple во время презентаций смартфонов. Устройство можно разглядеть со всех возможных сторон. При этом также есть возможность увидеть уменьшенную «чёлку», в которой находится сенсор Face ID.
Напомним, что анонс iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года. Ожидается, что модельный ряд будет представлен следующими вариантами: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.
Отметим, что прежние утечки гласили, что в младших моделях могут вернуться датчики Touch ID, пропавшие в основной линейке с выходом iPhone X.