Опубликованы качественные фото и видео первой раскладушки iPhone

В то время, как Samsung выпустила свою первую гибкую раскладушку ещё в начале 2020 года, Apple всё еще не торопится делать похожих анонсов. Но несмотря на это, в сети появились качественные фото и видео iPhone Flip, который, в теории, должен стать первым подобным устройством купертиновцев.