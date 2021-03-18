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Сегодня в 15:43
Опубликованы качественные фото и видео первой раскладушки iPhone
Удивительно, насколько реалистичным и «в духе Apple» выглядит этот вариант
В то время, как Samsung выпустила свою первую гибкую раскладушку ещё в начале 2020 года, Apple всё еще не торопится делать похожих анонсов. Но несмотря на это, в сети появились качественные фото и видео iPhone Flip, который, в теории, должен стать первым подобным устройством купертиновцев.
Разработкой материалов занимались графический дизайнер Technizo Concept и издание LetsGoDigital. Они, основываясь на различных утечках, создали 3D-модель гибкого iPhone, а затем сделали несколько изображений и одно качественно видео.
Судя по представленным рендерам, смартфон получит небольшой дисплей на внешней стороне. Он будет выполнен в дизайне блока основной камеры, что добавит симметричности задней стороне устройства.
Напомним, что до сих пор неясно, как скоро Apple презентует первый гибкий смартфон. Часть инсайдеров, например, полагает, что уже в конце 2021 года. Но более правдоподобным выглядит сценарий, при котором анонс такого прорывного для компании девайса произойдёт в конце 2022 или даже 2023 годов.