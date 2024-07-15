Опубликованы качественные фото и внутренние особенности «народного» Xiaomi Poco M6 Plus 5G

По данным свежей утечки, смартфон будет представлен в двух версиях: 6/128 ГБ за 13 999 рупий и 8/128 ГБ за 14 999 рупий.

Также будет доступна мгновенная скидка в 1000 рупий при оплате картой. Устройство выйдет в фиолетовом, черном и серебристом цветах.

Смартфон оснащен плоской рамкой с кнопками регулировки громкости и питания на правой стороне. Дисплей с отверстием под фронтальную камеру и тонкими рамками. На задней панели расположена круглая LED-вспышка.

Устройство будет аналогом Redmi Note 13R и получит 6.79-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 120 Гц и процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2.

Основная камера будет состоять из 108-мегапиксельного сенсора, 2-мегапиксельного дополнительного сенсора и 13-мегапиксельной фронтальной камеры.

Смартфон также оснастят аккумулятором емкостью 5030 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой двух SIM-карт, USB-C, разъемом для наушников 3.5 мм и защитой от пыли и воды по стандарту IP53.

Ожидается, что Xiaomi вскоре официально представит новинку.