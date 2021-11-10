Опубликованы качественные фото iPhone 14 Pro без выреза-«чёлки»

Теперь же в сети появились качественные снимки того, как такой смартфон будет выглядеть. Судя по всему, Apple заменит устаревший вырез более компактным и круглым. При этом уменьшится должны и рамки вокруг дисплея iPhone 14.

Ещё из интересных особенностей внешнего вида новых смартфонов купертиновцев можно отметить не выпирающий из корпуса блок основной камеры и более тонкий дизайн.