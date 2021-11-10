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Опубликованы качественные фото iPhone 14 Pro без выреза-«чёлки»Выглядит очень интересно
Уже в следующем году от Pro-версий новых iPhone ждут отказа от отличительной особенности линейки — «чёлки» под Face ID.
Теперь же в сети появились качественные снимки того, как такой смартфон будет выглядеть. Судя по всему, Apple заменит устаревший вырез более компактным и круглым. При этом уменьшится должны и рамки вокруг дисплея iPhone 14.
Ещё из интересных особенностей внешнего вида новых смартфонов купертиновцев можно отметить не выпирающий из корпуса блок основной камеры и более тонкий дизайн.
Напомним, что недавно в сети появилась информация о том, что в iPhone 14 продолжат использовать чип Apple A15 Bionic, который дебютировал ещё в iPhone 13. Связано это было якобы с проблемами в поставках новых SoC.
Но чуть позже инсайдеры всё же сообщили, что Apple сможет оснастить новые смартфоны системой Apple A16 Bionic.
Источник: MyDrivers