Опубликованы качественные фото недорогого iPhone 17e: обновленный дизайн и чип Apple A19

Новинка внешне напоминает версию iPhone 17 с одной камерой. Ожидается, что релиз устройства состоится уже в I половине следующего года. По данным источников, это будет самая «выгодная» модель серии, рассчитанная на владельцев старых устройств вроде iPhone 11.

iPhone 17e получит 6,1-дюймовый дисплей, полностью совпадающий с экраном iPhone 16. Главное изменение — переход на Dynamic Island. Apple окончательно откажется от «челки» в базовой линейке.