Опубликованы качественные фото недорогого Xiaomi Redmi Note 9 5G накануне анонса
По сообщениям самой компании-производителя, основной задачей, которая стояла перед ней во время разработки новинки - предоставить поклонникам флагманский пользоватеский опыт при минимальном ценнике, пишет GSMArena. Правда, не до конца понятно, что в понимании Xiaomi “минимальный ценник”, учитывая, что китайский техногигант заявил о конкуренции с устройствами в ценовой категории до 3 000 юаней или 34 тыс рублей.
Что же до внешнего вида новинки, то невооруженным взглядом можно заметить - смартфон очень похож на флагманский хит компании. Речь конечно же о Redmi K30 Pro, который также, как и грядущий Redmi Note 9 5G, получил круглый блок основной камеры. Да и в целом устройства похожи как братья-близнецы, если говорить о задней панели. Как именно новинка будет выглядеть спереди - пока неизвестно.