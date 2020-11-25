Опубликованы качественные фото недорогого Xiaomi Redmi Note 9 5G накануне анонса

Что же до внешнего вида новинки, то невооруженным взглядом можно заметить - смартфон очень похож на флагманский хит компании. Речь конечно же о Redmi K30 Pro, который также, как и грядущий Redmi Note 9 5G, получил круглый блок основной камеры. Да и в целом устройства похожи как братья-близнецы, если говорить о задней панели. Как именно новинка будет выглядеть спереди - пока неизвестно.