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Сегодня в 15:31

Опубликованы качественные фото нового бюджетного флагмана Xiaomi Mi 11 Lite

Судя по ним, смартфон будет очень сильно походить на главный аппарат компании
Новый бюджетный флагман Xiaomi — Xiaomi Mi 11 Lite — очень долгое время являлся просто героем слухов. Максимум, что можно было узнать об устройстве, так это то, какими характеристиками оно будет обладать.

Но вот, благодаря популярному интернет-инсайдеру Ишану Агарвалу, стало известно, как будет выглядеть долгожданная новинка, пишет Gizmochina. Судя по слитым изображениям, Mi 11 Lite будет сильно похож на «старшего брата» — Mi 11. Разве что дисплей будет не загнутым. Также фронтальная камера расположится в левом верхнем углу.

Что же до внутренних составляющих аппарата, то прежние утечки говорили следующее: в основу Mi 11 Lite ляжет чип Snapdragon 775G SoC (в случае 5G-версии) или Snapdragon 732G (в случае 4G-версии). Размер дисплея составит 6.55-дюймов, при этом ожидается поддержка частоты обновления экрана 90 Гц.

Оперативной памяти в смартфоне будет от 6 до 8 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ. Устройство должно получить аккумулятор ёмкостью 4250 мАч и поддержкой быстрой зарядки (33 Вт).