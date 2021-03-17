Опубликованы качественные фото нового бюджетного флагмана Xiaomi Mi 11 Lite

Что же до внутренних составляющих аппарата, то прежние утечки говорили следующее: в основу Mi 11 Lite ляжет чип Snapdragon 775G SoC (в случае 5G-версии) или Snapdragon 732G (в случае 4G-версии). Размер дисплея составит 6.55-дюймов, при этом ожидается поддержка частоты обновления экрана 90 Гц.

Оперативной памяти в смартфоне будет от 6 до 8 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ. Устройство должно получить аккумулятор ёмкостью 4250 мАч и поддержкой быстрой зарядки (33 Вт).