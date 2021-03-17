Опубликованы качественные фото нового бюджетного флагмана Xiaomi Mi 11 Lite
Но вот, благодаря популярному интернет-инсайдеру Ишану Агарвалу, стало известно, как будет выглядеть долгожданная новинка, пишет Gizmochina. Судя по слитым изображениям, Mi 11 Lite будет сильно похож на «старшего брата» — Mi 11. Разве что дисплей будет не загнутым. Также фронтальная камера расположится в левом верхнем углу.
Что же до внутренних составляющих аппарата, то прежние утечки говорили следующее: в основу Mi 11 Lite ляжет чип Snapdragon 775G SoC (в случае 5G-версии) или Snapdragon 732G (в случае 4G-версии). Размер дисплея составит 6.55-дюймов, при этом ожидается поддержка частоты обновления экрана 90 Гц.
Оперативной памяти в смартфоне будет от 6 до 8 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ. Устройство должно получить аккумулятор ёмкостью 4250 мАч и поддержкой быстрой зарядки (33 Вт).