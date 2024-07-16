Опубликованы качественные фото смартфона HMD Global с дизайном легендарной Nokia Lumia

Дизайн устройства явно вдохновлен легендарной Nokia Lumia 920. Недавно в сети появились качественные фотографии новинки, благодаря утечке от бельгийского ритейлера.

HMD Skyline отличается прямоугольными формами и заметными рамками, что напоминает фирменный стиль Lumia. На задней панели расположены три камеры и светодиодная вспышка. Смартфон будет доступен в розовом и черном цветах.

Ожидается, что смартфон получит OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, обеспечивающий достойную производительность для среднего сегмента.