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Сегодня 19:43
Опубликованы качественные фотографии неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S21
Выглядит устройство интересно
Судя по последним данным, анонс новейшего флагмана Samsung - Galaxy S21 - состоится уже через месяц с небольшим. Но несмотря на презентацию, ожидаемую уже в январе 2021 года, в сеть слили качественные фотографии неанонсированной новинки.
Судя по тому, что на всех изображениях смартфон в чехле, можно предположить, что их слил производитель аксессуаров. Стоит отметить, что дизайн новинки не сильно изменится в сравнении с нынешним Galaxy S20.
Напомним, что более ранние утечки утверждали, что Galaxy S21 будет базироваться на процессоре Exynos 2100 либо Snapdragon 875 (в зависимости от региона), при этом также устройство получит тройную основную камеру на 12, 12 и 64 Мп. Частота обновления 6,2-дюймового дисплея Full HD+ составит 120 Гц.