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Сегодня в 13:13
Опубликованы качественные фотографии нового доступного флагмана Google
Компания остаётся верна сама себе
Несмотря на то, что Google анонсировала свою свежую линейку смартфонов (Pixel 4a, 4a 5G и Pixel 5) лишь несколько месяцев назад, в сети уже появились новые утечки о новом поколении доступного флагмана компании.
Речь идёт о Google Pixel 5a, который, судя по опубликованным фото, будет очень похож на прошлогодний Pixel 4a 5G. Источником данной утечки стал популярный интернет-инсайдер OnLearks, опубликовавший изображение новинки на ресурсе Voice.
Сообщается, что смартфон получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+. Как и в прошлогодней модели, экран будет плоским, при этом рамки по всему периметру буду одинакового размера.
До конца не ясно, как скоро Google анонсирует Pixel 5a, но судя по опыту прошлых лет, случится это либо весной, либо в конце лета 2021 года.