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Сегодня в 13:13

Опубликованы качественные фотографии нового доступного флагмана Google

Компания остаётся верна сама себе
Несмотря на то, что Google анонсировала свою свежую линейку смартфонов (Pixel 4a, 4a 5G и Pixel 5) лишь несколько месяцев назад, в сети уже появились новые утечки о новом поколении доступного флагмана компании.

Речь идёт о Google Pixel 5a, который, судя по опубликованным фото, будет очень похож на прошлогодний Pixel 4a 5G. Источником данной утечки стал популярный интернет-инсайдер OnLearks, опубликовавший изображение новинки на ресурсе Voice.

Сообщается, что смартфон получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+. Как и в прошлогодней модели, экран будет плоским, при этом рамки по всему периметру буду одинакового размера.

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До конца не ясно, как скоро Google анонсирует Pixel 5a, но судя по опыту прошлых лет, случится это либо весной, либо в конце лета 2021 года.