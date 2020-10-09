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Опубликованы качественные изображения флагманского iPhone 12 Pro Max

Смартфон заставляет ностальгировать по iPhone 4 и 4S
Чем ближе анонс новых iPhone 12, тем больше в сети появляется качественных утечек, касающихся новинок компании. Так, на этот раз были опубликованы качественные изображения флагманского iPhone 12 Pro Max.

Популярный дизайнер Джермейн Смит, более известный в интернете под ником ConceptCreator, создал новую качественную 3D-модель грядущего iPhone 12 Pro Max, сообщает издание LetsGoDigital. В своей свежей работе художник собрал все имеющиеся на сегодняшний утечки, касающиеся линейки iPhone 12: тут и “острые” грани на манер iPhone 4, и наличие “челки”, и подтвержденный инсайдерами цвет “серый космос”.

Стоит отметить, что информаторы также опубликовали в сети и данные о цене новинок Apple в Европе (пока что лишь о минимальных версиях памяти). Так, iPhone 12 mini на 64 ГБ обойдется в 810 евро или 73.4 тыс рублей, iPhone 12 в 860 евро или 78 тыс рублей, iPhone 12 Pro на 128 ГБ оценили в 1,160 евро или 105,2 тыс рублей, а iPhone 12 Pro Max в 114,2 тыс рублей. Что интересно, цены на эти же смартфоны в США могут оказаться заметно ниже, в среднем на 100-200 долларов.