Опубликованы качественные изображения флагманского iPhone 12 Pro Max

Стоит отметить, что информаторы также опубликовали в сети и данные о цене новинок Apple в Европе (пока что лишь о минимальных версиях памяти). Так, iPhone 12 mini на 64 ГБ обойдется в 810 евро или 73.4 тыс рублей, iPhone 12 в 860 евро или 78 тыс рублей, iPhone 12 Pro на 128 ГБ оценили в 1,160 евро или 105,2 тыс рублей, а iPhone 12 Pro Max в 114,2 тыс рублей. Что интересно, цены на эти же смартфоны в США могут оказаться заметно ниже, в среднем на 100-200 долларов.