Опубликованы качественные изображения грядущего доступного камерофона Xiaomi

На новых тизерных изображениях компания фокусирует внимание общественности именно на камере устройства. Так, стало известно, что смартфон получит четырехмодульную камеру с перископным модулем, что обеспечит пользователей пятикратным оптическим зумом. Также отмечается, что диапазон фокусных расстояний датчиков составит 15-122 мм. Кроме того, камера смартфона будет способна выдавать 50-кратный зум.