Телефоны
Сегодня 17:25
Опубликованы качественные изображения грядущего доступного камерофона Xiaomi
Mi 10 Youth Edition
Напомним, что нескольким ранее в сети появились официальные постеры Xiaomi с информацией о новом молодежном смартфоне компании. Сейчас же были опубликованы качественные изображения грядущего доступного камерофона Xiaomi - Mi 10 Youth Edition.
На новых тизерных изображениях компания фокусирует внимание общественности именно на камере устройства. Так, стало известно, что смартфон получит четырехмодульную камеру с перископным модулем, что обеспечит пользователей пятикратным оптическим зумом. Также отмечается, что диапазон фокусных расстояний датчиков составит 15-122 мм. Кроме того, камера смартфона будет способна выдавать 50-кратный зум.
Отметим, что Mi 10 Youth Edition представляет из себя упрощенную модификацию антикризисного флагмана Mi 10. Ожидается, что смартфон официально будет представлен уже в конце текущего месяца, а именно 27 числа.