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Опубликованы качественные изображения грядущего флагмана Samsung Galaxy S21

И на них есть один очень интересный аксессуар
Совсем недавно Samsung анонсировала свои свежие флагманы — Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Но несмотря на это, в сети уже успели опубликовать качественные изображения грядущего флагмана компании — Samsung Galaxy S21.

Если основываться на них, то можно понять, что прежние слухи о нежелании корейской компании радикально менять внешний вид устройства являются правдивыми. На рендерах видно, что устройство получит точно такую же переднюю панель, какая была представлена в Galaxy S20, в то время как задняя часть будет больше напоминать Samsung Galaxy Note 20.

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Отдельного внимания стоит наличие стилуса S Pen на представленных рендерах. Вполне вероятно, что новенький Galaxy S21 и вправду получит поддержку данного аксессуара: более ранние слухи гласили, что компания откажется от выпуска линейки Galaxy Note в 2021 году в угоду появления S Pen в Galaxy S. Правда это или нет, узнаем через несколько месяцев — вероятнее всего, анонс Samsung Galaxy S21 состоится, как и всегда, в рамках презентации Galaxy Unpacked в феврале 2021 года.

Автор: Лилик Ми