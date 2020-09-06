Опубликованы качественные изображения грядущего флагмана Samsung Galaxy S21

Отдельного внимания стоит наличие стилуса S Pen на представленных рендерах. Вполне вероятно, что новенький Galaxy S21 и вправду получит поддержку данного аксессуара: более ранние слухи гласили, что компания откажется от выпуска линейки Galaxy Note в 2021 году в угоду появления S Pen в Galaxy S. Правда это или нет, узнаем через несколько месяцев — вероятнее всего, анонс Samsung Galaxy S21 состоится, как и всегда, в рамках презентации Galaxy Unpacked в феврале 2021 года.