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Сегодня в 12:53
Опубликованы качественные изображения недорогого iPhone SE Plus
Выглядит новинка очень интересно
Слухи о новой более увеличенной версии iPhone SE ходят давно. Сейчас же в сети появились качественный изображения новинки, которую источники называют просто — iPhone SE Plus.
Интернет-инсайдеры отметили, что представленные рендеры частично основаны на базе утечек, а частично являются плодом дизайнерского воображения, передаёт MyDrivers. Последнее особенно сильно заметно по тому, что смартфон получил по-настоящему новый дизайн, который ранее не засвечивался в телефонах Apple.
Самым удивительным в iPhone SE Plus безусловно является отверстие под фронтальную камеру. Она расположилась не в рамке, не в Face ID, а в обыкновенным вырезе — как у большинства современных Android-смартфонов.
Что же касательно даты выхода новинки, то прежние утечки утверждали, что следующее поколение iPhone SE поступит в продажу весной 2022 года.