Опубликованы качественные изображения недорогого iPhone SE Plus

Самым удивительным в iPhone SE Plus безусловно является отверстие под фронтальную камеру. Она расположилась не в рамке, не в Face ID, а в обыкновенным вырезе — как у большинства современных Android-смартфонов.

Что же касательно даты выхода новинки, то прежние утечки утверждали, что следующее поколение iPhone SE поступит в продажу весной 2022 года.