Опубликованы качественные изображения нового флагмана Samsung Galaxy S22

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Опубликованы качественные изображения нового флагмана Samsung Galaxy S22Выглядит очень знакомо
До анонса линейки Samsung Galaxy S22 осталось ещё несколько месяцев — устройства должны представить лишь в январе 2022 года. Но несмотря на это, за последние пару дней в сети появилось множество утечек о грядущих флагманах компании.
Сначала «слили» рендеры Galaxy S22 Ultra и Galaxy S22+. Теперь же очередь дошла и до базового Galaxy S22 — именно его внешний вид продемонстрировали наши коллеги с Zouton.com. Для этого они объединились с популярным инсайдером OnLeaks.
Судя по изображениям, Samsung Galaxy S22, как и S22+, будет очень похож на предшественника. Особенно с точки зрения дизайна блока основной камеры.
Что же до «внутренностей» новинки, то о них ничего нового не появилось. Согласно более ранним сведениям, в основу устройства ляжет флагманский чип Snapdragon или Exynos (в зависимости от региона). Также телефону приписывают камеры на 50, 12 и 12 Мп.