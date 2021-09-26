Опубликованы качественные изображения нового флагмана Samsung Galaxy S22

Сначала «слили» рендеры Galaxy S22 Ultra и Galaxy S22+. Теперь же очередь дошла и до базового Galaxy S22 — именно его внешний вид продемонстрировали наши коллеги с Zouton.com. Для этого они объединились с популярным инсайдером OnLeaks.

Судя по изображениям, Samsung Galaxy S22, как и S22+, будет очень похож на предшественника. Особенно с точки зрения дизайна блока основной камеры.