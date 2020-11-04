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Опубликованы качественные изображения нового флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra
Которые раскрыли все цветовые варианты устройства
Судя по всему, Samsung уже вступает в период массового производства своего нового флагманского смартфона Galaxy S21 Ultra. По крайней мере, именно это следует из того, что в сети начали появляться качественные изображения еще неанонсированной новинки.
Стоит отметить, что интернет-инсайдеры опубликовали на ресурсе Slashleaks не просто качественные рендеры, а рендеры во всех цветовых вариациях будущего флагмана корейской компании. Также, исходя из данных изображений, можно предположить, что Galaxy S21 Ultra оснастят основной квадрокамерой, что идет вразрез с данными некоторых источников, утверждающих, что смартфон получит сразу пять камер в главном модуле.
Напомним, что судя по более ранним утечкам, Samsung представит линейку Galaxy S21 уже в январе следующего года. Причем, если верить данным Джона Проссера, произойдет это уже 14 января.