Опубликованы качественные изображения нового флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra

Стоит отметить, что интернет-инсайдеры опубликовали на ресурсе Slashleaks не просто качественные рендеры, а рендеры во всех цветовых вариациях будущего флагмана корейской компании. Также, исходя из данных изображений, можно предположить, что Galaxy S21 Ultra оснастят основной квадрокамерой, что идет вразрез с данными некоторых источников, утверждающих, что смартфон получит сразу пять камер в главном модуле.