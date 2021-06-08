Опубликованы качественные изображения самого дешёвого 5G-смартфона OnePlus

Опубликованы качественные изображения самого дешёвого 5G-смартфона OnePlusВыглядит явно дороже своей цены
Примерно так зародилась линейка Nord, очередной телефон в которой — Nord N200 5G — станет самым дешёвым 5G-смартфоном OnePlus.
Ожидается, что анонс девайса состоится уже 10 июня. А накануне мероприятия, на котором всё и произойдёт, в сети появились качественные изображения новинки, пишет PCMag. И судя по ним, смартфон будет очень приятной наружности.
Блок основной камеры чем-то напоминает устройства Samsung, а спереди, за счёт аккуратного выреза под фронтальную камеру, девайс похож на Google Pixel 4a или 5.
Отметим, что прежние утечки приписывали OnePlus Nord N200 5G экран с частотой обновления 90 Гц, боковой сканер отпечатка пальцев и чип от Qualcomm или MediaTek начального уровня. Что же касательно цены, то за устройство могут попросить от 250 до 300 долларов.