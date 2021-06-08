Опубликованы качественные изображения самого дешёвого 5G-смартфона OnePlus

Блок основной камеры чем-то напоминает устройства Samsung, а спереди, за счёт аккуратного выреза под фронтальную камеру, девайс похож на Google Pixel 4a или 5.

Отметим, что прежние утечки приписывали OnePlus Nord N200 5G экран с частотой обновления 90 Гц, боковой сканер отпечатка пальцев и чип от Qualcomm или MediaTek начального уровня. Что же касательно цены, то за устройство могут попросить от 250 до 300 долларов.