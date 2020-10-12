Опубликованы качественные изображения складного смартфона Huawei
Рендеры были подготовлены дизайнерами LetsGoDigital совместно с Concept Creator. Смартфону приписывают форм-фактор книжки со складным дисплеем, который складывается внутрь корпуса. Внешняя сторона, согласно предварительным данным, получит 4,5-дюймовый дополнительный экран с вырезом для двойной селфи-камеры. Основная панель, в свою очередь, рассчитана на, примерно, 8 дюймов с частотой обновления 120 Гц, а ее разрешение может составить 2480 × 2220 пикселей.
Предполагается, что смартфон оснастят боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и поддержкой сетей пятого поколения. Также в сети ожидают увидеть в смартфоне наличие аккумулятора на 6000 мАч с поддержкой скоростной зарядки на 65 Вт. Анонс Huawei Mate X2 может состояться уже в этом месяце.