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Сегодня 14:11

Опубликованы качественные изображения складного смартфона Huawei

Речь о Huawei Mate X2
Еще в сентябре выход складного смартфона Huawei Mate X2 был подтвержден китайским центром сертификации устройств TENAA. Несмотря на то, что на сегодняшний день модель так и не была анонсирована, в сети были опубликованы ее качественные изображения.

Рендеры были подготовлены дизайнерами LetsGoDigital совместно с Concept Creator. Смартфону приписывают форм-фактор книжки со складным дисплеем, который складывается внутрь корпуса. Внешняя сторона, согласно предварительным данным, получит 4,5-дюймовый дополнительный экран с вырезом для двойной селфи-камеры. Основная панель, в свою очередь, рассчитана на, примерно, 8 дюймов с частотой обновления 120 Гц, а ее разрешение может составить 2480 × 2220 пикселей.

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Предполагается, что смартфон оснастят боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и поддержкой сетей пятого поколения. Также в сети ожидают увидеть в смартфоне наличие аккумулятора на 6000 мАч с поддержкой скоростной зарядки на 65 Вт. Анонс Huawei Mate X2 может состояться уже в этом месяце.