Опубликованы качественные рендеры бюджетного iPhone SE Plus

По словам информаторов, iPhone SE Plus оснастят 6,1-дюймовым дисплеем с “челкой”. Отмечается, что для того, чтобы уменьшить стоимость устройства, компания могла пожертвовать функцией распознавания лица пользователя. Вместо этого Apple может предложить сканер отпечатков пальцев и поместить его в необычном для себя месте - сбоку. Ожидается, что аппарат оснастят степенью влаго и пылезащиты IP67. Что касается фотовозможностей, по данным источников, основная камера будет рассчитана на 12 Мп, тогда как селфи-камера - на 7 Мп.