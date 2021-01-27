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Сегодня 16:30
Опубликованы качественные рендеры бюджетного iPhone SE Plus
Они созданы на базе утечек
В сети опубликовали качественные рендеры бюджетного iPhone SE Plus. Изображения были созданы на основе информации источников о неанонсированном смартфоне.
По словам информаторов, iPhone SE Plus оснастят 6,1-дюймовым дисплеем с “челкой”. Отмечается, что для того, чтобы уменьшить стоимость устройства, компания могла пожертвовать функцией распознавания лица пользователя. Вместо этого Apple может предложить сканер отпечатков пальцев и поместить его в необычном для себя месте - сбоку. Ожидается, что аппарат оснастят степенью влаго и пылезащиты IP67. Что касается фотовозможностей, по данным источников, основная камера будет рассчитана на 12 Мп, тогда как селфи-камера - на 7 Мп.
Помимо прочего, предполагается, что работать iPhone SE Plus будет на базе Apple A14 Bionic. Предварительная стоимость неанонсированного смартфона - 500 долларов.