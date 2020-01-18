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Сегодня 11:01
Опубликованы качественные рендеры грядущего Samsung Galaxy S20 Ultra
А также видео
Дизайнеры издания Letsgodigital опубликовали самую, на данный момент, детализированную модель грядущего смартфона южнокорейского гиганта Samsung - Galaxy S20 Ultra.
Кроме того, в сети также появилась видеозапись с моделью смартфона, которая дает возможность ознакомиться с внешним видом новинки более детально. Также в опубликованном видео авторы указали технические особенности устройства, которые известны на данный момент.
Samsung Galaxy S20 Ultra на видео
Samsung Galaxy S20 Ultra получит 6,2 дюймовый Dynamic AMOLED экран с 10 Мп селфи-камерой. Что касается основной камеры, то ее оснастят 108 Мп датчиком с 100-кратным гибридным зумом. Смартфон получит энергоемкий аккумулятор с емкостью 5000 мАч.
Известно, что анонсировать линейку новых флагманов Samsung должны в рамках презентации Galaxy Unpacked, которая состоится в первой половине февраля.