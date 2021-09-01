Опубликованы качественные рендеры неанонсированного флагмана Xiaomi 11T Pro

Известно, что Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro будут представлены в трех цветовых вариантах — голубом, черном и белом. Их оборудуют плоскими дисплеями с вырезом для селфи-камеры в центральной верхней части. На задней панели разместили большой блок камеры с тремя модулями и двойной LED-вспышкой. Обе новинки будут поддерживать сотовую связь пятого поколения.

Согласно ранним утечкам, Xiaomi 11T оснастят чипом MediaTek Dimensity 1200, OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, и трехмодульную камеру на 64 МП. Что касается старшей версии, ей приписывают флагманский процессор Snapdragon 888, энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Анонс устройств запланирован на 15 сентября.