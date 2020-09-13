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Опубликованы качественные рендеры неанонсированного флагмана Xiaomi Mi 10T Pro с быстрым экраном
В линейку также войдут модели Xiaomi Mi 10T Lite и Xiaomi Mi 10T
Популярный интернет-ресурс Slashleaks в очередной раз опубликовал внешний вид еще неанонсированного смартфона. На этот раз авторы поделились качественными рендерами грядущего флагмана Xiaomi Mi 10T Pro с быстрым экраном.
Согласно данным источников, помимо Xiaomi Mi 10T Pro, в новую серию смартфонов китайском компании также войдут модели Xiaomi Mi 10T Lite и Xiaomi Mi 10T. Ранее же инсайдеры сообщали, что Xiaomi Mi 10T Pro оснастят основной камерой на 108 Мп с большим объективом. Также смартфону приписывают экран с частотой обновления изображения 144 Гц и огромный аккумулятор на 5000 мАч.
По предварительным данным работать новый флагман Xiaomi будет на базе процессора Snapdragon 865. Официальный анонс ожидается в ближайшем будущем.