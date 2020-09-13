Опубликованы качественные рендеры неанонсированного флагмана Xiaomi Mi 10T Pro с быстрым экраном

Согласно данным источников, помимо Xiaomi Mi 10T Pro, в новую серию смартфонов китайском компании также войдут модели Xiaomi Mi 10T Lite и Xiaomi Mi 10T. Ранее же инсайдеры сообщали, что Xiaomi Mi 10T Pro оснастят основной камерой на 108 Мп с большим объективом. Также смартфону приписывают экран с частотой обновления изображения 144 Гц и огромный аккумулятор на 5000 мАч.