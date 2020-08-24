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Опубликованы качественные рендеры необычного смартфона Xiaomi
Он оснащен подвижной камерой
Ресурс LetsGoDigital поделился информацией о том, что китайский гигант Xiaomi создает инновационную систему камер для смартфонов, на что намекает патент компании. Полагаясь на него дизайнеры разработали и впоследствии опубликовали качественные рендеры необычного смартфона Xiaomi с подвижной камерой.
Как можем [видеть, сама камера состоит из двух датчиков. Так, за счет возможности перемещаться датчики способны фотографировать с широким углом обзора. Стоит отметить, что сам патент подали представители Beijing Xiaomi Mobile Software в Управление патентов и товарных знаков США еще в прошлом году, однако одобрили его лишь в 2020.
Предполагается, что благодаря подвижной камере пользователи смогут получать высококачественные широкоугольные снимки. Стоит отметить, что на сегодняшний день многие смартфоны уже имеют широкоугольные объективы, однако часто они выдают искаженные фотографии. Что касается запатентованной компанией модели, предполагается, что ее камера избежит подобных проблем.