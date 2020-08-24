Опубликованы качественные рендеры необычного смартфона Xiaomi

Как можем [видеть, сама камера состоит из двух датчиков. Так, за счет возможности перемещаться датчики способны фотографировать с широким углом обзора. Стоит отметить, что сам патент подали представители Beijing Xiaomi Mobile Software в Управление патентов и товарных знаков США еще в прошлом году, однако одобрили его лишь в 2020.