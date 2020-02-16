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Опубликованы качественные рендеры нового смартфона Samsung среднего класса
Речь о Galaxy A70e
Известный инсайдер под ником OnLeaks опубликовал качественные рендеры нового смартфона южнокорейского гиганта Samsung среднего класса. Речь о Galaxy A70e, который станет преемником прошлогодней модели Galaxy A70s.
Кроме того, информатор также поделился рядом деталей о новинке. Так, он заявил, что грядущий смартфон оснастят 6,1-дюймовым экраном с вырезом в форме капли для селфи-камеры.Также инсайдер отметил, что сканер отпечатков пальцев будет расположен на задней стороне устройства. Стали также известны предварительные размеры грядущего смартфона, а именно 156,8 x 76,45 x 9,35 мм
Что касается оптики, то Samsung Galaxy A70e оснастят основной камерой с тремя датчиками. Также новинку оборудуют 3,5 разъемом и старым microUSB. Предполагается, что смартфон будет официально представлен в скором времени.