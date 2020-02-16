Опубликованы качественные рендеры нового смартфона Samsung среднего класса

Кроме того, информатор также поделился рядом деталей о новинке. Так, он заявил, что грядущий смартфон оснастят 6,1-дюймовым экраном с вырезом в форме капли для селфи-камеры.Также инсайдер отметил, что сканер отпечатков пальцев будет расположен на задней стороне устройства. Стали также известны предварительные размеры грядущего смартфона, а именно 156,8 x 76,45 x 9,35 мм