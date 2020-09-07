Опубликованы качественные рендеры полностью прозрачного смартфона Samsung

Сам патент был раскрыт лишь в конце августа, после его официальной регистрации. Рендеры, разработанные энтузиастами, были подготовлены на основе описаний, указанных в патенте. Благодаря данным изображениям можно представить, как мог бы выглядеть полностью прозрачный смартфон компании.