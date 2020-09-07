ferra.ru
Телефоны
Сегодня 11:44

Опубликованы качественные рендеры полностью прозрачного смартфона Samsung

Они основаны на патенте компании
Стало известно, что еще в начале года южнокорейский гигант Samsung подал патент, посвященный технологии, необходимой для создания прозрачного смартфона. Дизайнеры, опираясь на документ, подготовили качественные рендеры полностью прозрачного смартфона компании.

Сам патент был раскрыт лишь в конце августа, после его официальной регистрации. Рендеры, разработанные энтузиастами, были подготовлены на основе описаний, указанных в патенте. Благодаря данным изображениям можно представить, как мог бы выглядеть полностью прозрачный смартфон компании.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Стоит отметить, что на данный момент выход полностью прозрачного смартфона не представляется возможным, поскольку нет технологии, позволяющей выполнить аккумулятор и прочие детали прозрачными. Кроме того, зарегистрированный патент компании не гарантирует того, что подобный смартфон действительно будет разработан.

Автор: Лилик Ми