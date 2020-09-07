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Опубликованы качественные рендеры полностью прозрачного смартфона Samsung
Они основаны на патенте компании
Стало известно, что еще в начале года южнокорейский гигант Samsung подал патент, посвященный технологии, необходимой для создания прозрачного смартфона. Дизайнеры, опираясь на документ, подготовили качественные рендеры полностью прозрачного смартфона компании.
Сам патент был раскрыт лишь в конце августа, после его официальной регистрации. Рендеры, разработанные энтузиастами, были подготовлены на основе описаний, указанных в патенте. Благодаря данным изображениям можно представить, как мог бы выглядеть полностью прозрачный смартфон компании.
Стоит отметить, что на данный момент выход полностью прозрачного смартфона не представляется возможным, поскольку нет технологии, позволяющей выполнить аккумулятор и прочие детали прозрачными. Кроме того, зарегистрированный патент компании не гарантирует того, что подобный смартфон действительно будет разработан.