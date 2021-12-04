Опубликованы качественные снимки iPhone 14 Pro

Судя по ним, задняя панель новинки будет слабо отличаться от актуального iPhone. Разве что блок основной камеры не будет помещён внутрь квадратной «площадки» и будет не так сильно торчать из корпуса.

Куда интереснее передняя панель iPhone 14 Pro. Так, например, телефон наконец-то избавился от огромного выреза в форме «чёлки» — на замену ему пришёл более аккуратный вырез по форме напоминающий разговорный динамик.

Напомним, что по последним сведениям, новый iPhone будет представлен в четырёх моделях: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Релиз смартфона ожидается в конце сентября 2022 года.