Опубликованы качественные снимки iPhone 14 Pro

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Опубликованы качественные снимки iPhone 14 ProСпереди смартфон выглядит явно интереснее предшественника
Даже до анонса линейки iPhone 14 остался почти год, не говоря уже о релизе. Несмотря на это, в сети уже появились качественные снимки Pro-версии смартфона.
Судя по ним, задняя панель новинки будет слабо отличаться от актуального iPhone. Разве что блок основной камеры не будет помещён внутрь квадратной «площадки» и будет не так сильно торчать из корпуса.
Куда интереснее передняя панель iPhone 14 Pro. Так, например, телефон наконец-то избавился от огромного выреза в форме «чёлки» — на замену ему пришёл более аккуратный вырез по форме напоминающий разговорный динамик.
Напомним, что по последним сведениям, новый iPhone будет представлен в четырёх моделях: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Релиз смартфона ожидается в конце сентября 2022 года.
Источник: MyDrivers