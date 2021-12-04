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Опубликованы качественные снимки iPhone 14 Pro

Спереди смартфон выглядит явно интереснее предшественника
Даже до анонса линейки iPhone 14 остался почти год, не говоря уже о релизе. Несмотря на это, в сети уже появились качественные снимки Pro-версии смартфона.
Опубликованы качественные снимки iPhone 14 Pro

Судя по ним, задняя панель новинки будет слабо отличаться от актуального iPhone. Разве что блок основной камеры не будет помещён внутрь квадратной «площадки» и будет не так сильно торчать из корпуса.

Куда интереснее передняя панель iPhone 14 Pro. Так, например, телефон наконец-то избавился от огромного выреза в форме «чёлки» — на замену ему пришёл более аккуратный вырез по форме напоминающий разговорный динамик.

Напомним, что по последним сведениям, новый iPhone будет представлен в четырёх моделях: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Релиз смартфона ожидается в конце сентября 2022 года.

Источник: MyDrivers
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