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Опубликованы качественный рендер грядущего смартфона Google
Речь о Google Pixel 5
Несмотря на то, что Google Pixel 5 не был официально анонсирован, инсайдерами уже были опубликованы качественный рендер грядущего смартфона Google.
Так, благодаря опубликованным изображениям можно ознакомиться с потенциальным внешним видом будущей новинки. Как видим, смартфон оснащен большой, по сегодняшним меркам, рамкой в верхней части, в которой встроена селфи-камера, а также динамик. Что касается задней панели, то на ней расположилась необычная трехмодульная камера, сенсор, а также вспышка.
Отметим, что ранее инсайдеры сообщили о том, что на данный момент Google работает над тремя моделям Pixel, под названиями Sunfish, Redfin и Bramble. Так, если Sunfish является Google Pixel 4a, то Redfin и Bramble представляют собой Google Pixel 5 и Pixel 5 XL. Предполагается, что Google Pixel 5 будет официально представлен уже в октябре 2020 года.