Опубликованы качественный рендер грядущего смартфона Google

Отметим, что ранее инсайдеры сообщили о том, что на данный момент Google работает над тремя моделям Pixel, под названиями Sunfish, Redfin и Bramble. Так, если Sunfish является Google Pixel 4a, то Redfin и Bramble представляют собой Google Pixel 5 и Pixel 5 XL. Предполагается, что Google Pixel 5 будет официально представлен уже в октябре 2020 года.