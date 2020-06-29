Опубликованы характеристики грядущего флагмана Xiaomi Redmi K40

Так, согласно опубликованным инсайдером данным, грядущий флагман китайской компании Xiaomi будет работать на базе Mediatek Dimensity 1000+. Сообщается также, что смартфон могут оснастить дисплем без вырезов и отверстий с частотой обновления экрана 120 Гц. Предполагается, что селфи-камера смартфона будет выдвижной или же и вовсе встроенной в дисплей.

Также устройству приписывают энергоемкий аккумулятор на 4500 мАч, а также комплектный блок питания мощностью 33 Вт. Новинка, по предварительным данным, получит сканер отпечатков пальцев, который будет размещен на боковой грани устройства.