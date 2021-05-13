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Сегодня в 09:07
Опубликованы характеристики и внешний вид грядущего Xiaomi Poco M3 Pro 5G
Анонс ожидается 19 мая
В интернет утекли характеристики и внешний вид грядущего Xiaomi Poco M3 Pro 5G. Благодаря рендерам смартфона выяснилось, что он получит оригинальный дизайн, который еще не использовали в своих устройствах Xiaomi и Redmi.
Более того, это первая модель бренда с уникальным дизайном. Напомним, что ранее под брендом Poco выпускалось много клонов ранее выпущенных Xiaomi и Redmi, тогда как в Poco M3 Pro 5G получил совершенно новый внешний вид.
Что касается характеристик, смартфону приписывают 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и вырезом для 8 Мп селфи-камеры. Согласно опубликованным индийским регулятором данным, работать Poco M3 Pro 5G будет на базе процессора MediaTek Dimensity 700. Устройство оснастят энергоемким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Анонс ожидается 19 мая.