Опубликованы характеристики камеры нового бюджетника Samsung Galaxy M52 5G

Так, в основу девайса ляжет чип Snapdragon 778G, пишет Gizmochina со ссылкой на базу бенчмарка Geekbench. Фронтальная камера смартфона получит разрешение 32 Мп, а основная — 64, 12 и 5 Мп. Главный модуль будет создан самой Samsung. Речь идёт о модели ISOCELL GW3.

Ещё из интересных особенностей новинки можно отметить три цветовых варианта устройства (чёрный, белый и синий), а также аккумулятор на 7000 мАч. По данным инсайдеров, Galaxy M52 5G будет стоить чуть дороже предшественника.

Напомним, что M51 продавался в своё время за 360 евро (31 тыс рублей).