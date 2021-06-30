Опубликованы характеристики камеры нового бюджетника Samsung Galaxy M52 5G

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Опубликованы характеристики камеры нового бюджетника Samsung Galaxy M52 5GЗа свою цену — самое то
В сети появилась свежая информация о готовящемся недорогом смартфоне Samsung — Samsung Galaxy M52 5G. Устройство получит среднемощный процессор и достойную камеру.
Так, в основу девайса ляжет чип Snapdragon 778G, пишет Gizmochina со ссылкой на базу бенчмарка Geekbench. Фронтальная камера смартфона получит разрешение 32 Мп, а основная — 64, 12 и 5 Мп. Главный модуль будет создан самой Samsung. Речь идёт о модели ISOCELL GW3.
Ещё из интересных особенностей новинки можно отметить три цветовых варианта устройства (чёрный, белый и синий), а также аккумулятор на 7000 мАч. По данным инсайдеров, Galaxy M52 5G будет стоить чуть дороже предшественника.
Напомним, что M51 продавался в своё время за 360 евро (31 тыс рублей).