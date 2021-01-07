Опубликованы характеристики удешевлённой версии флагманского Xiaomi Mi 11

Согласно обнародованным данным, в качестве оболочки в Mi 11 Lite выступит MIUI 12. Помимо прочего устройство могут оснастить аккумулятором минимум на 4250 мАч, поддержкой зарядки на 33 Вт и LTE. Выделяются две модификации, одна из которых с 6 Гб оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, тогда как вторая с 6/128 ГБ. Mi 11 Lite приписывают дисплей с частотой обновления 120 Гц. Сердцем смартфона может выступить процессор Snapdragon 732G. Предполагается также наличие трехмодульной камеры на 64, 8 и 5 Мп.