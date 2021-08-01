Опубликованы новые изображения грядущего Xiaomi Mi Mix 4

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Сегодня в 10:37
Опубликованы новые изображения грядущего Xiaomi Mi Mix 4Анонсировать его могут в августе
Инсайдеры поделились новыми рендерами неанонсированного флагмана Xiaomi Mi Mix 4.
Предполагается, что Mi Mix 4 оснастят дополнительным экраном, расположенным в блоке камеры на задней панеле. Напомним, что такое же решение уже было реализовано в смартфоне Mi 11 Ultra. И в то же время, разница между этими смартфонами очевидна — Mi Mix 4, судя по рендерам, получит больший по размерам основной датчик и три дополнительных.
От смартфона ждут 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ внутренней памяти. Предполагается, что работать новинка будет на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888. Анонсировать долгожданное устройство могут уже в этом месяце, однако точных сроков сама компания не сообщала.