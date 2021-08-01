Опубликованы новые изображения грядущего Xiaomi Mi Mix 4

Предполагается, что Mi Mix 4 оснастят дополнительным экраном, расположенным в блоке камеры на задней панеле. Напомним, что такое же решение уже было реализовано в смартфоне Mi 11 Ultra. И в то же время, разница между этими смартфонами очевидна — Mi Mix 4, судя по рендерам, получит больший по размерам основной датчик и три дополнительных.