Опубликованы новые изображения недорогого 5G-смартфона Google

Смартфону приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 6,1-6,2 дюймовый OLED экран с частотой обновления 60 Гц. Устройство могут оснастить аккумулятором на 3800 мАч, а также оперативной памятью на 6 ГБ. Предполагается, что новинку начнут продавать уже этой осенью, а если быть точнее - в октябре. Ожидаемая цена Pixel 4A 5G составляет 500 долларов.