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Опубликованы новые изображения недорогого 5G-смартфона Google
Google Pixel 4A 5G
В интернете продолжают появляться подробности о недорогом 5G-смартфоне Google. На этот раз источники поделились новыми изображениями грядущего Google Pixel 4A 5G.
Судя по всему, новинка будет отличаться(https://www.91mobiles.com/hub/google-pixel-4a-5g-renders-design от модели Pixel 4A) лишь техническими особенностями, поскольку идентичность внешностей устройств очевидна. Полагаясь на рендеры становится понятно, что Pixel 4A 5G оснастят врезанной в экран селфи-камерой.
Смартфону приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 6,1-6,2 дюймовый OLED экран с частотой обновления 60 Гц. Устройство могут оснастить аккумулятором на 3800 мАч, а также оперативной памятью на 6 ГБ. Предполагается, что новинку начнут продавать уже этой осенью, а если быть точнее - в октябре. Ожидаемая цена Pixel 4A 5G составляет 500 долларов.