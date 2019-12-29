Опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

Ожидается, что iPhone SE2 будет доступен в различных цветовых вариантах, в числе которых желтый, красный, черный и серый. Несмотря на то, что на опубликованных рендерах смартфон оснащен большими, на сегодняшний день, рамками, Apple явно такого не допустит. Кроме того, пользователи также скептически относятся к основной одинарной камере, предполагая, что компания оснастит ее несколькими модулями.