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Сегодня 16:30
Опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
Он будет стоит приблизительно 400 долларов
По словам инсайдеров, iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE, продемонстрируют уже в следующем году. Предполагается, что это произойдет на официальной презентации iPad Pro 2020 в марте. Однако посмотреть потенциальный дизайн грядущего смартфона от Apple можно уже сейчас.
Ожидается, что iPhone SE2 будет доступен в различных цветовых вариантах, в числе которых желтый, красный, черный и серый. Несмотря на то, что на опубликованных рендерах смартфон оснащен большими, на сегодняшний день, рамками, Apple явно такого не допустит. Кроме того, пользователи также скептически относятся к основной одинарной камере, предполагая, что компания оснастит ее несколькими модулями.
На данный момент неизвестно, какое именно наименование Apple выбрала для устройства. Так, ряд источников называют его как iPhone SE2, так и iPhone 9. Что касается цены смартфона, то по словам инсайдеров, компания попросит за него порядка 400 долларов.