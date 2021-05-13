Опубликованы официальные фото грядущего флагманского камерофона Huawei P50 Pro

Стоит отметить, что на корпусе Huawei P50 Pro можно заметить информацию о характеристиках камеры. Судя по ней, диапазон её светосилы составит f/1.6-3,5.

Напомним, что анонс линейки ожидается в мае-июне. При этом в основу топовых модификаций должен лечь чип Kirin 9000. В качестве операционной системы выступит фирменная разработка Huawei — Harmony OS 2.0.