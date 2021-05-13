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Сегодня в 10:33
Опубликованы официальные фото грядущего флагманского камерофона Huawei P50 Pro
Выглядит как минимум необычно
Обычно Huawei анонсирует свои флагманы линейки Huawei P в районе марта. Но на дворе уже май, а никаких вестей о смартфонах так и нет. К счастью, мы живём во времена сливов и интернет-инсайдеров. Благодаря последним, в сети появились официальные фото грядущего камерофона Huawei P50 Pro.
Так, судя по ним, устройство получит квадрокамеру, размещённую в необычном блоке. Три камеры расположатся на верхней «площадке», а ещё одна — на нижней. Как пишет SlashGear, изображения подтверждают более ранние утечки OnLeaks, который говорил о схожем дизайне смартфона.
Стоит отметить, что на корпусе Huawei P50 Pro можно заметить информацию о характеристиках камеры. Судя по ней, диапазон её светосилы составит f/1.6-3,5.
Напомним, что анонс линейки ожидается в мае-июне. При этом в основу топовых модификаций должен лечь чип Kirin 9000. В качестве операционной системы выступит фирменная разработка Huawei — Harmony OS 2.0.